Мэрия Москвы отменила общегородской выпускной в парке Горького

В столичном департаменте образования и науки это объясняют сложной эпидемиологической обстановкой в городе. И значительным ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. В ведомстве также напомнили, что в крупных городских парках с сегодняшнего дня приостанавливается работа развлекательных объектов: спортивных площадок и беседок. В департаменте рекомендовали провести выпускные в учебных заведениях, а при хорошей погоде — на открытом воздухе.
2021-06-13T18:33:07+03:00
2021-06-13T18:33:07+03:00
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18:33, 13 июня 2021
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