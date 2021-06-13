Мэрия Москвы отменила общегородской выпускной в парке Горького

В столичном департаменте образования и науки это объясняют сложной эпидемиологической обстановкой в городе. И значительным ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. В ведомстве также напомнили, что в крупных городских парках с сегодняшнего дня приостанавливается работа развлекательных объектов: спортивных площадок и беседок. В департаменте рекомендовали провести выпускные в учебных заведениях, а при хорошей погоде — на открытом воздухе.