Подозреваемый в убийстве трех человек, в т.ч. двоих детей под Римом найден мертвым

Как передает телеканал «РАИ-ньюс-24», тело обнаружили карабинеры при штурме дома в, котором забаррикадировался злоумышленник. По предварительной информации полиции, страдавший психическим заболеванием мужчина

покончил с собой. Как сообщалось ранее, подозреваемый устроил стрельбу на улице, смертельно ранив

пожилого мужчину и двоих детей 3 и 8 лет После этого он заперся в своем доме и на

протяжении трех часов не отвечал на попытки полиции вступить с ним в переговоры.