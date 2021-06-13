Лидеры Группы семи договорились сократить углеродные выбросы до нуля не позднее 2050 года, чтобы не допустить глобального потепления более чем на 1,5 градуса. Об этом в Твиттере сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ключевые совместные обязательства одобрены на саммите «семерки» в Великобритании.