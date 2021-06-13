Следователи выясняют обстоятельства ДТП в Ленобласти

В ДТП пострадали не менее 10 пассажиров экскурсионного Автобуса. По данным регионального управления СК, недалеко от деревни

Верхние Мандроги в условиях сильного дождя водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и машина перевернулась. Всего в салоне автобусе находились 46 пассажиров. Между тем, по сведениям ИФ, в аварии виноват водитель автобуса. По предварительным данным, он по невнимательности задел колесом обочину.