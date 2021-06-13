Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы по футболу с победы над командой Хорватии

Сборная Англии со счетом 1:0 обыграла команду Хорватии в

матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в

Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Гол на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг. На 82-й минуте вместо капитана сборной

Англии Гарри Кейна на поле вышел полузащитник Джуд Беллингем. Он стал самым молодым

футболистом в истории чемпионатов Европы. На момент дебюта Беллингему исполнилось 17

лет и 349 дней, предыдущим рекордсменом был нидерландец Йетро Виллемс, который появился

на поле в матче чемпионата Европы 2012 года в возрасте 18 лет и 71 дня.

Стадион «Уэмбли» вмещает 90 000 зрителей. Первые матчи чемпионата Европы в Лондоне

могут посетить 25% от вместимости арены — 22 500 человек. Планируется, что это число

будет увеличено к матчам плей-офф. В Лондоне пройдут еще две встречи группового этапа с

участием сборной Англии, два матча 1⁄ 8 финала турнира, полуфиналы и финал.

В финальной части чемпионата Европы сборные Англии и Хорватии ранее встречались

один раз. На турнире 2004 года англичане одержали победу со счетом 4:2 в матче

группового этапа. Лучшим достижением хорватской сборной на чемпионатах Европы является

выход в четвертьфинал турниров 1996 и 2008 годов. Сборная Англии дважды становилась

бронзовым призером турнира (1968, 1966), а также единственной командой, выигравшей

чемпионат мира, но не ставшей чемпионом Европы, передает ТАСС.

Сборная Англии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D. В этой

группе также выступают команды Шотландии и Чехии, которые проведут свой матч 14 июня в

Глазго. В следующем туре сборная Англии в Лондоне сыграет с шотландцами, а хорваты в

Глазго встретятся с чехами. Обе игры пройдут 18 июня.