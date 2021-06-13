Сборная Англии со счетом 1:0 обыграла команду Хорватии в
матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в
Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Гол на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг. На 82-й минуте вместо капитана сборной
Англии Гарри Кейна на поле вышел полузащитник Джуд Беллингем. Он стал самым молодым
футболистом в истории чемпионатов Европы. На момент дебюта Беллингему исполнилось 17
лет и 349 дней, предыдущим рекордсменом был нидерландец Йетро Виллемс, который появился
на поле в матче чемпионата Европы 2012 года в возрасте 18 лет и 71 дня.
Стадион «Уэмбли» вмещает 90 000 зрителей. Первые матчи чемпионата Европы в Лондоне
могут посетить 25% от вместимости арены — 22 500 человек. Планируется, что это число
будет увеличено к матчам плей-офф. В Лондоне пройдут еще две встречи группового этапа с
участием сборной Англии, два матча 1⁄8 финала турнира, полуфиналы и финал.
В финальной части чемпионата Европы сборные Англии и Хорватии ранее встречались
один раз. На турнире 2004 года англичане одержали победу со счетом 4:2 в матче
группового этапа. Лучшим достижением хорватской сборной на чемпионатах Европы является
выход в четвертьфинал турниров 1996 и 2008 годов. Сборная Англии дважды становилась
бронзовым призером турнира (1968, 1966), а также единственной командой, выигравшей
чемпионат мира, но не ставшей чемпионом Европы, передает ТАСС.
Сборная Англии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D. В этой
группе также выступают команды Шотландии и Чехии, которые проведут свой матч 14 июня в
Глазго. В следующем туре сборная Англии в Лондоне сыграет с шотландцами, а хорваты в
Глазго встретятся с чехами. Обе игры пройдут 18 июня.
Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы по футболу с победы над командой Хорватии
Сборная Англии со счетом 1:0 обыграла команду Хорватии в