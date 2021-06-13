В Москве несколько учреждений из сферы культуры отчитались об усилении антиковидных мер

Ранее их к этому обязали столичные власти.

Театры и музеи города постепенно начинают выполнять требования чиновников. Так, директор Государственного театра наций Мария Ревякина сказала ТАСС, что в её учреждении уже знают, как адаптироваться – на дистанционную работу переведены не менее тридцати процентов сотрудников. Приходить будут только те, кто имеет непосредственное отношение к постановкам, которые будут показывать в ближайшие дни.

Еще в Государственном Историческом музее сказали агентству, что там действуют по отработанной схеме – сотрудники старше 65-ти лет, которые могут выполнять свою работу удаленно, будут переведены. Часть тех, кто не может работать из дома, например, кассиры и смотрители, отправляется в простой с сохранением заработной платы. В учреждении добавили, что оно сократит работу касс, и билеты можно будет купить только на сайте музея.

Помимо этого, о готовности соблюдать новый режим объявили уже в Большом театре. Ранее сегодня в объединении административно-технических инспекций сообщили о выявленных нарушениях в работе столичной концертной площадки Music Media Dome. В ведомстве отмечали, что на выступлении, которое там организовали вчера, люди не соблюдали перчаточно-масочный режим, а посетителей было больше, чем дозволено. Из-за этого заведению грозит штраф до миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до 90-та дней.

О новых ограничениях столичные власти объявили вчера. Вместе с этим чиновники также объявили в городе выходные дни до 20-ого июня.