В Москве получившие вакцину от коронавирусной инфекции смогут принять участие в розыгрыше автомобилей

Как сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин, раз в неделю власти планируют разыгрывать по пять автомобилей стоимостью примерно 1 млн руб. Результаты розыгрышей будут объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24». Программу финансируют «Сбер», «Лукойл», «МегаФон», РЖД, «Северсталь», ВТБ и другие компании.

Среди привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации минздрава Московской области разыграют квартиру. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назвал прививку гарантией жизни для граждан.

Победителя определят 27 июня. Тем временем в Москве запустили подобную акцию: среди совершеннолетних привитых с 14 июня по 11 июля разыграют автомобили.