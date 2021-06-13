Z Архив новостей новости
5 1 6 55
18:05, 13 июня 2021

Таганский суд Москвы арестовал акциониста Павла Крисевича за стрельбу на Красной площади

В отношении Крисевича полиция возбудила уголовное дело о «Хулиганстве. Он произвел два холостых выстрела в воздух и сымитировал третий в себя. Сообщалось, что таким образом он хотел привлечь внимание к политическим репрессиям в стране. Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции После них его отчислили из Российского университета дружбы народов. По делу также проходит журналистка Вероника Самусик, которая снимала происходящее на видео для интернет-издании Sota. Девушку в суд сегодня не доставляли.

Полицейские отпустили из изолятора временного содержания журналистку издания SOTA Нику Самусик после стрельбы на Красной площади. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Тельнов.

«В настоящее время Самусик отпустили из полиции под обязательство о явке «, — сказал он. Ника Самусик проходит подозреваемой по делу о хулиганстве вместе с акционистом Павлом Крисевичем. Он на Красной площади произвел два выстрела в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. Крисевичу предъявлено обвинение, он арестован Таганским судом Москвы до 11 августа.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 июня Поздравить…

5 181 6 6133 07.06
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 188 6 15817 12.06
8читать ;смотреть
Новости

Болельщики в Санкт-Петербурге освистали игроков сборной Бельгии, когда перед матчем они встали на одно колено Футболисты таким образом выступили в поддержку движения по борьбе с расизмом…

5 81 6 7263
Блоги

+ На Украине представлена новая форма футболистов к ЧЕ, где Крым изображен украинским На Украине представлена новая форма футболистов к ЧЕ, где Крым изображен украинским На форме изображены контуры Украины, включая Крым и Донбасс, и написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»...

5 139 6 23211 06.06
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Приём не новый В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху…

5 287 6 39560 06.06
Новости

Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным намерен продемонстрировать жесткий подход Об этом говорят источники канала NBC…

5 48 6 7005
Блоги

Владимир Зеленский: Особенная форма Президент Украины выложил в Инстаграм фотографии формы сборной Украины, в которой она будет выступать на Чемпионате Европы…

5 91 6 15420 08.06
Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 142 6 25259 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 89 6 15811 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Гордая нация должна уметь принимать свои ошибки и падения» Письмо семей жертв крушения малайзийского боинга президенту России Владимиру Путину…

5 187 6 35617 07.06
Блоги

Diletant.media история

Накануне 22 июня 1941 года Как советские граждане встретили сообщение о начале Великой Отечественной войны…

5 64 6 12684 08.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ритуал и содержание Отказ вставать на колено, сам по себе, означает только отказ человека (или команды) от ритуала. Это не свидетельство расизма…

5 191 6 38412 10:02
Блоги

Без лишних слов Мировые СМИ в картинках

Time посвятил обложку своего нового выпуска предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина На первой странице изображен Джо Байден, в очках которого отображается Владимир Путин…

5 63 6 13225 11.06
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках…

5 245 6 73760 06.06
Блоги

+ Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди «Они не желают оказаться на линии огня и не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом»..

5 104 6 23734 09.06
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Крым на футболках сборной Украины Сделайте ответное что-нибудь, с юмором. Двуглавого орла подправьте на футболках – пусть повеселее глядит, что ли…

5 148 6 35697 09.06

Популярное за неделю

Новости

Новые мутации коронавируса привели к смене его главных симптомов, говорят исследователи Королевского колледжа Лондона По их словам, теперь вместо лихорадки, постоянного кашля, потеря вкуса и обоняния, на передний план вышли головная боль, насморк и боль в горле…

5 5 6 36022
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Посмотрите, как Макрон сразу заговорил, как приосанился, улыбается. Периодически получать по мордасам президентам очень полезно. Это может их вернуть немножко в реальность…

5 31 6 79677 09.06
#слушать 53:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

8 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 1838 08.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Люди не хотят прививаться. Сценарии действий власти Можно ли уговорить наш народ вакцинироваться или можно только заставить? От ответа на этот вопрос зависит будущее, и не только вакцинации…

5 139 6 183032 09.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Кумир Путина, выборы, Ваенга, оскорбление чувств… Кумир Путина, выборы, Ваенга, оскорбление чувств… Из всех мракобесов на русском троне Александр III был самым депрессивным и агрессивным…

5 65 6 109264 07.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9148784
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4935728

Сегодня в эфире