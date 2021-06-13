Таганский суд Москвы арестовал акциониста Павла Крисевича за стрельбу на Красной площади

В отношении Крисевича полиция возбудила уголовное дело о «Хулиганстве. Он произвел два холостых выстрела в воздух и сымитировал третий в себя. Сообщалось, что таким образом он хотел привлечь внимание к политическим репрессиям в стране. Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции После них его отчислили из Российского университета дружбы народов. По делу также проходит журналистка Вероника Самусик, которая снимала происходящее на видео для интернет-издании Sota. Девушку в суд сегодня не доставляли.

Полицейские отпустили из изолятора временного содержания журналистку издания SOTA Нику Самусик после стрельбы на Красной площади. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Тельнов.

«В настоящее время Самусик отпустили из полиции под обязательство о явке «, — сказал он. Ника Самусик проходит подозреваемой по делу о хулиганстве вместе с акционистом Павлом Крисевичем. Он на Красной площади произвел два выстрела в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. Крисевичу предъявлено обвинение, он арестован Таганским судом Москвы до 11 августа.