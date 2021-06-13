Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев утверждает, что чеченку Халимат Тарамову пытались похитить «провокаторы»

Помощник главы Чечни, министр по нацполитике республики Ахмед Дудаев утверждает, что чеченку Халимат Тарамову пытались похитить «провокаторы». Но, по его словам, сотрудники полиции вернули девушку домой. Таким образом он прокомментировал историю с силовым задержанием Тарамовой в убежище для женщин в Махачкале.

Ранее сообщалось, что в Дагестане полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия и забрала оттуда Тарамову, сбежавшую от семьи из-за своей сексуальной ориентации.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев в интервью агентству Грозный-информ нарисовал радужную картину. По его словам, Халимат Тарамова в хорошем расположении духа, на самочувствие и условия проживания она не жалуется, претензий к силовикам, которые её задерживали, у неё тоже нет, сказал Нухажиев. Он утверждает, что девушка попала под влияние подруг, после чего оказалась в Дагестане, а заявление

об исчезновении в полицию обеих республик подал её отец. Нухажиев рассказал, что по его поручению руководитель его аппарата вместе с представителями регионального Совета по правам человека приехали домой к родителям Тарамовой в Грозном. Агентство публикует фотографию, которая судя по всему должна передать семейную идиллию. На снимке Тарамова в платке, халате и кофте смиренно стоит возле отца, сидящего на стуле. Возле него на диване представительные люди в костюмах.

Напомним, в Дагестане молодая чеченка скрывалась в так называемой «кризисной квартире». Недавно она записала видео, в котором рассказала, что добровольно ушла из дома из-за регулярных побоев и угроз. По данным СМИ это связано с её сексуальной ориентацией. Отец девушки Аюб Тарамов высокопоставленный чиновник. Он занимает пост заместителя министра ЖКХ Чечни, в нулевые годы возглавлял аппарат администрации главы республики. В четверг полицейские Дагестана и Чечни в камуфляже ворвались в квартиру, где была Тарамова и другие девушки, бежавшие от семейного насилия. Задержали всех, включая журналистов. Тарамову и её подругу, уроженку Перми как сообщает издание МБХ Медиа, сначала отвезли в МВД Дагестана, где пытались заставить написать заявление на правозащитницу Светлану Анохину о том, что она якобы силой удерживала девушек в квартире. После отказа подругу Тарамовой отпустили, а её передали чеченским полицейским.

Между тем от самой Тарамовой никаких известий нет уже второй день, отмечает МБХ-Медиа.

Депутат ГД Оксана Пушкина готовит в Генпрокуратуру и МВД запросы, касающиеся похищенной чеченской девушки — Халимат Тарамовой. Ее насильно увезли из кризисной квартиры в Махачкале. По мнению Пушкиной, «никакие «порядки» и «традиции» не могут быть оправданием для нарушения прав гражданин, закрепленных в Конституции.