Лидеры G7 возьмут на себя обязательство обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от коронавируса в течение следующего года

Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на проект коммюнике, которое должно быть принято по итогам трехдневного саммита саммита в Великобритании.
2021-06-13T17:37:34+03:00
2021-06-13T17:37:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:37, 13 июня 2021
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