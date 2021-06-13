Байден заявил, что намерен донести до сведения Путина, каковы, по его мнению, «условия улучшения отношений» РФ и США

Об этом президент США рассказал по итогам саммита «семерки» в Великобритании. При этом, по его словам, Америка не ищет конфликта с Россией. В тоже время Байден согласился с оценкой Путина, что отношения РФ и США находятся на низкой точке
2021-06-13T17:36:10+03:00
2021-06-13T17:36:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 13 июня 2021
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