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17:36, 13 июня 2021

Байден заявил, что намерен донести до сведения Путина, каковы, по его мнению, «условия улучшения отношений» РФ и США

Об этом президент США рассказал по итогам саммита «семерки» в Великобритании. При этом, по его словам, Америка не ищет конфликта с Россией. В тоже время Байден согласился с оценкой Путина, что отношения РФ и США находятся на низкой точке


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