Сергей Крикалёв подтвердил, что потерял высокую должность в Роскосмосе за критику предстоящих съёмок на орбите

Космонавт Сергей Крикалёв подтвердил интернет-изданию «Открытые медиа», что потерял высокую должность в Роскосмосе за критику предстоящих съёмок на орбите коммерческого фильма.

В руководстве Роскосмоса Сергей Крикалёв до отставки был единственным космонавтом. За его плечами — 6 полётов на МКС и 8 выходов в открытый космос. Он больше пяти лет занимал должность исполнительного директора по пилотируемым программам. Теперь его понизили до советника главы госкорпорации. На вопрос интернет-издания «Открытые медиа» действительно ли к этому привело несогласие с решением руководства Роскосмоса финансировать съемки на МКС фильма «Вызов» Крикалёв лаконично ответил: «Правда». Осенью на орбиту планируют отправить режиссёра Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин один из продюсеров ленты. Он горячий сторонник съемок фильма, несмотря на то, что из-за них экипажу МКС, который работает на орбите, возможно, придётся там провести больше времени. Как пишет газета Московский комсомолец, Крикалёв в среду на наблюдательном совете Роскосмоса выступил против финансирования фильма. Его обвинили в нарушении корпоративной этики и понизили в должности.

Место Крикалёва занял директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» в эти минуты проходит матч группового этапа ЧЕ Англия — Хорватия. Счет пока не открыт. Позже сегодня состоятся еще два матча ЧЕ: Австрия – Северная Македония и Нидерланды – Украина.