На въездах в Ивановскую область выставили полицейские кордоны для проверок справок о вакцинации

Причиной ограничений в региональном оперштабе назвали ухудшение эпидемической ситуации в Москве.

Для иногородних, въезжающих в область, обязательна 14-дневная самоизоляция. Речь о тех, кто не может предъявить свидетельства о полной вакцинации, справку об отрицательном тесте на коронавирус, полученную не ранее, чем за три дня до въезда в регион или медицинский документ о наличии антител, выданный не ранее 1 января этого года. Проверять такие свидетельства поручено нарядам ДПС на Костромском, Ярославском и Московском направлениях. Кордонам дорожной полиции поручено вести проверку в круглосуточном режиме. Для тех, кто прибывает в Иваново железнодорожным транспортом, предстоит процедура проверки по приезду, а на вокзалах на коммерческой основе предложат пройти экспресс-тестирование на ковид. Правила въезда, связанные с ростом заболеваемости, касаются не только въезда, но и приёма и размещения граждан в гостиницах, пансионатах, гостевых домах и домах отдыха, а также в санаторно-курортных организациях.

Накануне об усилении коронавирусных ограничений объявили власти Москвы – приостановлена работа фудкортов и детских комнат в торговых центрах, а все дни предстоящей недели объявлены нерабочими.