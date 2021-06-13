Таганский суд Москвы арестовал акциониста Павла Крисевича за стрельбу на Красной площади

В отношении Крисевича полиция возбудила уголовное дело о «Хулиганстве. Он произвел два холостых выстрела в воздух и сымитировал третий в себя. Сообщалось, что таким образом он хотел привлечь внимание к политическим репрессиям в стране. Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции После них его отчислили из Российского университета дружбы народов. По делу также проходит журналистка Вероника Самусик, которая снимала происходящее на видео для интернет-издании Sota. Дувушку в суд пока не доставляли. По сведениям ТАСС, следствие попросит суд продлить срок задержания журналистке на двое суток.