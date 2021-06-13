Пожилой мужчина и двое детей 3 и 8 лет стали жертвами стрельбы, открытой в пригороде Рима Ардеа

Как передает агентство АНСА, стрельбу устроил 30-летний мужчина, страдающий проблемами с психикой. Он забаррикадировался в своем доме. Место происшествия оцеплено.
2021-06-13T16:33:57+03:00
2021-06-13T16:33:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 13 июня 2021
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