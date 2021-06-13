Генсек НАТО считает, что Россия может быть причастна к принудительной посадке рейса Ryanair в Минске

По словам Йенса Столтенберга, на это указывают некоторые обстоятельства. Выступая в эфире Times Radio он не стал вдаваться в детали, но указал, что Белоруссия и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая воздушное пространство. Он добавил, что «Россия — одна из немногих стран, которые не осудили факт принуждения к посадке самолета, который следовал из Афин — столицы одной стран НАТО, — в столицу другого члена альянса Вильнюс. Столтенберг подчеркнул, что отношения между НАТО и России находятся на самой низкой точке со времен окончания холодной войны.