Генсек НАТО считает, что Россия может быть причастна к принудительной посадке рейса Ryanair в Минске

По словам Йенса Столтенберга, на это указывают некоторые обстоятельства. Выступая в эфире Times Radio он не стал вдаваться в детали, но указал, что Белоруссия и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая воздушное пространство. Он добавил, что «Россия — одна из немногих стран, которые не осудили факт принуждения к посадке самолета, который следовал из Афин — столицы одной стран НАТО, — в столицу другого члена альянса Вильнюс. Столтенберг подчеркнул, что отношения между НАТО и России находятся на самой низкой точке со времен окончания холодной войны.
2021-06-13T16:33:37+03:00
2021-06-13T16:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 13 июня 2021
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