На въездах в Ивановскую область усилен пропускной режим, для иногородних машин

Как сообщает УМВД по региону, посты выставлены на костромском, ярославском и московском направлениях. Решением регионального оперштаба, в области вводится двухнедельный режим изоляции для приезжающих без вакцинации, антител или актуального отрицательного теста на коронавирус. Власти объясняют ужесточение въездного режима с резким ухудшением эпидситуации в столице.