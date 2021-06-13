На въездах в Ивановскую область усилен пропускной режим, для иногородних машин

Как сообщает УМВД по региону, посты выставлены на костромском, ярославском и московском направлениях. Решением регионального оперштаба, в области вводится двухнедельный режим изоляции для приезжающих без вакцинации, антител или актуального отрицательного теста на коронавирус. Власти объясняют ужесточение въездного режима с резким ухудшением эпидситуации в столице.
2021-06-13T16:33:14+03:00
2021-06-13T16:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 13 июня 2021
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