Уполномоченный по правам человека в Чечне утверждает, что задержанная в Дагестана Халимат Тарамова находится дома

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев утверждает, что задержанная в Дагестана Халимат Тарамова находится дома и «чувствует себя в безопасности». Заявление чиновника опубликовал сайт «ГрозныйИнформ». По словам Нухажиева, Халимат опровергает слухи и сообщения, связанные с ней. Нухажиев говорит, что в кризисном центре в Дагестане она оказалась случайно, попав под влияние подруг. Ранее министр Чеченской Республики по нацполитике Ахмед Дудаев заявил, что девушку пытались похитить «провокаторы» в интересах «западных стран». По его словам, у Тарамовой, якобы, были проблемы с психикой. Как сообщает интернет издание МБХ медиа, от самой Тарамовой никаких известий нет уже второй день.