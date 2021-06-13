Уполномоченный по правам человека в Чечне утверждает, что задержанная в Дагестана Халимат Тарамова находится дома

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев утверждает, что задержанная в Дагестана Халимат Тарамова находится дома и «чувствует себя в безопасности». Заявление чиновника опубликовал сайт «ГрозныйИнформ». По словам Нухажиева, Халимат опровергает слухи и сообщения, связанные с ней. Нухажиев говорит, что в кризисном центре в Дагестане она оказалась случайно, попав под влияние подруг. Ранее министр Чеченской Республики по нацполитике Ахмед Дудаев заявил, что девушку пытались похитить «провокаторы» в интересах «западных стран». По его словам, у Тарамовой, якобы, были проблемы с психикой. Как сообщает интернет издание МБХ медиа, от самой Тарамовой никаких известий нет уже второй день.
2021-06-13T16:32:18+03:00
2021-06-13T16:32:18+03:00
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16:32, 13 июня 2021
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