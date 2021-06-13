Таганский суд Москвы арестовал акциониста Павла Крисевича за стрельбу на Красной площади

В отношении Крисевича полиция возбудила уголовное дело о «Хулиганстве». Он произвел два холостых выстрела в воздух и сымитировал третий в себя. Сообщалось, что таким образом он хотел привлечь внимание к политическим репрессиям в стране. По делу также проходит журналистка Вероника Самусик, которая снимала происходящее на видео для интернет-издании Sota. Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции После них его отчислили из Российского университета дружбы народов.