Таганский суд Москвы арестовал акциониста Павла Крисевича за стрельбу на Красной площади

В отношении Крисевича полиция возбудила уголовное дело о «Хулиганстве». Он произвел два холостых выстрела в воздух и сымитировал третий в себя. Сообщалось, что таким образом он хотел привлечь внимание к политическим репрессиям в стране. По делу также проходит журналистка Вероника Самусик, которая снимала происходящее на видео для интернет-издании Sota. Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции После них его отчислили из Российского университета дружбы народов.
2021-06-13T16:31:09+03:00
2021-06-13T16:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 13 июня 2021
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