Власти Московской области решили стимулировать вакцинацию от коронавируса при помощи розыгрыша квартиры

Для участия в нем требуется со вторника и до 25 июня записаться на прививку. Победитель получит трехкомнатную квартиру в Серпухове, сказали в администрации региона. Тем временем подмосковный губернатор Андрей Воробьёв назвал прививку гарантией жизни для граждан.

В свою очередь мэрия Москвы запустила розыгрыш машины среди привившихся с завтрашнего дня и до начала июля. Еженедельно будут разыгрывать по пять автомобилей