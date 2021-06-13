Следствие просит Таганский суд Москвы арестовать художника-акциониста Павла Крисевича

Его задержали в пятницу на Красной площади. По словам полицейских, Крисевич выстрелил несколько раз вверх, а потому пытался сымитировать самоубийство. В пистолете у него были холостые патроны. Вместе с ним задержали журналиста интернет-издание Sota Веронику Самусик. В редакции подчеркивают, что их сотрудник освещал акцию Крисевича. Тем не менее она также задержана.

Защита собрала несколько сотен личных поручительств за Самусик и Крисевича. Один из подписавшихся, основатель телеграмм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов, сказал «Эху», что считает это дело попыткой препятствовать работе прессы:

«Подписал поручительство, потому что считаю недопустимым задержание журналистов за их работу. Ника была задержана на Красной площади во время съёмки акции Павла Крисевича. Она в ней естественно не участвовала. Со стороны это выглядит так, будто её задержали за то, что она делала фотографии и снимала видео.

Задержание Паши также считаю незаконным. Понятно, что охолощенный пистолет, который издаёт только звук, не может считаться оружием. Перед началом своей акции Паша предупредил, что это творческий перформанс. И в общем, по фотографиям и видео, которые у нас есть, видно, что люди, находящиеся вокруг, не испугались. Некоторые с интересом смотрят на происходящее, поэтому не вижу никакого преступления.

Также Дмитрий Иванов добавил, что считает несоразмерным произошедшему событию наказание, которое грозит задержанным. По уголовной статье о хулиганстве они могут получить до семи лет колонии.

Только что пришло сообщение из Таганского суда — принято решение о задержании Крисевича. .