«Футбол против расизма в Европе» осудили поведение болельщиков на стадионе перед встречей сборных РФ и Бельгии в СПБ

В организации «Футбол против расизма в Европе» осудили поведение болельщиков на стадионе перед встречей сборных России и Бельгии в Санкт-Петербурге. Отказ российских игроков преклонить колено в поддержку акции «Жизни чёрных важны» назвали «решением команды», а реакцию трибун сочли «расистским сигналом».

В движении «Футбол против расизма в Европе», после матча, проигранного россиянами, выступили с крайнем неодобрением произошедшего еще до стартового свистка. В момент, когда бельгийцы преклонили колено в поддержку акции BLM, на трибунах стадиона в Петербурге раздался свист. Игроки национальной сборной России к бельгийцам не присоединились, что в FARE назвали их собственным выбором, а вот сигнал многочисленной группы поддержки, освиставшей бельгийцев, восприняли как «прискорбное и досадное» проявление расизма. В обзоре матча, который приведен в британском издании The Observer произошедшее названо и вовсе «позором». К самой акции, смысл которой в демонстрации прогрессивного жеста, призывающего к расовому равенству, накануне присоединилась бригада арбитров. Стоит отметить, что участие в этом символическом действе является добровольным делом, ряд сборных на нынешнем ЕВРО отказались от подобного участия. Средних них – национальные команды Венгрии и Хорватии.

Главный тренер российской команды Станислав Черчесов, ранее заявлял, что поддержка BLM — это вопрос, не связанный с футболом. К слову, два из трех безответных гола, пропущенных накануне россиянами, в ворота нашей сборной забил чернокожий игрок сборной Бельгии Ромелу Лукаку.