Страны Группы Семи договорились о сокращении выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году

В проекте резолюции саммита лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии также высказываются за отказ от углеводородного сырья в энергетике уже в следующем десятилетии. В третий день саммита участники встречи обсуждали вопросы экологии. Ранее в британском МИДе сказали, что планируют также обсудить вопросы поддержки различных инфраструктурных проектов в «зеленой» экономике.
2021-06-13T15:34:59+03:00
2021-06-13T15:34:59+03:00
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15:34, 13 июня 2021
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