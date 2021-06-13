Страны Группы Семи договорились о сокращении выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году

В проекте резолюции саммита лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии также высказываются за отказ от углеводородного сырья в энергетике уже в следующем десятилетии. В третий день саммита участники встречи обсуждали вопросы экологии. Ранее в британском МИДе сказали, что планируют также обсудить вопросы поддержки различных инфраструктурных проектов в «зеленой» экономике.