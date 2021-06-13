Шестилетний ребенок утонул в Москве-реке

По данным прокуратуры, он упал с катера неподалеку от концертного зала Крокус сити Холл и его затянуло под винт. Ведомство, а также следователи проводит проверку. Других обстоятельств происшествия там пока не сообщали.
2021-06-13T15:34:40+03:00
2021-06-13T15:34:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 13 июня 2021
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