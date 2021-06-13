Сергей Крикалев подтвердил, что лишился поста в руководстве «Роскосмоса» из-за съемок фильма на орбите

Сергей Крикалев подтвердил интернет-изданию «Открытые медиа», что лишился поста в руководстве «Роскосмоса» из-за съемок фильма на орбите. Сообщалось, что он выступал против отправки на МКС режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд. Ранее о том, что космонавт уволен за несогласие с решением начальства, писала газета «Московский комсомолец». Крикалёв, по сведениям «Новой газеты», выступил с критикой финансирования съёмок коммерческого игрового фильма на наблюдательном совете при «Роскосмосе» в среду. В итоге с поста исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым программам его перевели на должность советника главы «Роскосмоса». Крикалёв оставался последним космонавтом в руководстве компании.
2021-06-13T15:34:12+03:00
2021-06-13T15:34:12+03:00
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15:34, 13 июня 2021
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