Сергей Крикалев подтвердил, что лишился поста в руководстве «Роскосмоса» из-за съемок фильма на орбите

Сергей Крикалев подтвердил интернет-изданию «Открытые медиа», что лишился поста в руководстве «Роскосмоса» из-за съемок фильма на орбите. Сообщалось, что он выступал против отправки на МКС режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд. Ранее о том, что космонавт уволен за несогласие с решением начальства, писала газета «Московский комсомолец». Крикалёв, по сведениям «Новой газеты», выступил с критикой финансирования съёмок коммерческого игрового фильма на наблюдательном совете при «Роскосмосе» в среду. В итоге с поста исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым программам его перевели на должность советника главы «Роскосмоса». Крикалёв оставался последним космонавтом в руководстве компании.