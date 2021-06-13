Роспотребнадзор призывает не ослаблять действующие противокоронавирусные ограничения

Любые послабления могут привести к осложнению эпидемической ситуации, предупреждает главный санитарный врач России Анна Попова. Накануне о возвращении некоторых ограничений, в основном в отношении заведений культуры и общепита объявила мэрия Москвы. Число новых случаев коронавируса в Москве за последние сутки вновь резко возросло и составило около 7700 человек. По всей России суточный прирост приблизился к 15 тысячам.
2021-06-13T15:33:20+03:00
2021-06-13T15:33:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2854198-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 13 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
8 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)