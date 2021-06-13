Депутат Госдумы Оксана Пушкина намерена обратиться в МВД и Генпрокуратуру из-за ситуации вокруг жительницы Чечни Халимат Тарамовой.

Парламентарий считает вопиющей историю, когда полиция ворвалась в квартиру, где укрывались женщины и вывезла в неизвестном направлении находившуюся там девушку. Есть серьезные основания опасаться за ее безопасность, написала Пушкина в своем телеграм-канале. Между тем министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сказал в эфире телеканала «Грозный», что чеченские силовики напротив предотвратили похищение Тарамовой, которое, по его словам, планировалось в интересах западных стран.