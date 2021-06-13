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15:31, 13 июня 2021

Организация «Футбол против расизма в Европе» осудила поведение болельщиков на матче Россия-Бельгия

Зрители с трибун в Санкт-Петербурге освистали накануне футболистов Бельгии, когда те в начале игры выступили в поддержку темнокожих и борцов с расизмом, преклонив колени. Свист — это символ крайнего неуважения, происходившее в Санкт— Петербурге посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет, сказали представители движения. Футболисты сборной России не приняли участия в акции бельгийцев и преклонять колени не стали. Россияне проиграли с разгромным счетом 0:3.


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