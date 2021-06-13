Эпидемиологи из Великобритании заявили об изменении основных симптомов коронавируса. О новой клинической картине протекания заболевания сообщает издание Mirror со ссылкой на исследование Королевского колледжа Лондона.

По симптоматике коронавирус становится все больше похож на обычную простуду. Сильнее всего это проявляется у молодых пациентов, переносящих заболевание в легкой форме. Если прежде характерными признаками инфицирования были повышенная температура, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния, то сейчас симптомы проявляют себя в виде боли в горле, насморка и мигрени. Ученые полагают, что новые мутации и варианты коронавируса, например, «индийский штамм», привели к тому, что сегодня сильный кашель, который в начале пандемии был наиболее распространенным признаком болезни и наблюдался у 46% зараженных, с начала мая перестал быть основным симптомом. Данные, как пишет Mirror, получили благодаря специальному приложению для отслеживания хода заболевания и лечения COVID-19. В то же время, британская национальная служба здравоохранения по-прежнему в качестве наиболее характерных признаков коронавирусной инфекции перечисляет лихорадку, постоянный кашель и потерю вкуса и обоняния.

В начале этого месяца в Роспотребнадзор сообщали, что среди проявлений коронавируса все чаще отмечают заложенность ушей, которая приводит к ухудшению слуха. Кроме того, в ведомстве называли одним из симптомов онемение конечностей и снижение их чувствительности уже после выздоровления.