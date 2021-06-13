В Москве начинают отменять мероприятия из-за усиления антикоронавирусных ограничений. Также одной из концертных площадок грозит крупный штраф за несоблюдение правил.

В столице сегодня приостановили приём посетителей в зоопарках, фуд-кортах, детских игровых комнатах. Использовать объекты городской инфраструктуры в парках также нельзя. В частности, из-за этого в Москве не пройдет общегородской выпускной для школьников, намеченный на ближайшее время. Департамент мэрии по образованию и науке запретил провести уже традиционный большой праздник в парке Горького. Вместо этого чиновники рекомендуют организовать выпускные вечера на территории школ с вручением аттестатов на улице, если позволит погода.

Также агентство ТАСС со ссылкой на объединение административно-технических инспекций сообщает, что столичной концертной площадке Music Media Dome грозит штраф до миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до девяноста дней. В ведомстве отметили, что выступлении, которое там организовали вчера, было превышено максимально допустимое количество зрителей, а собравшиеся не соблюдали перчаточно-масочный режим.

Помимо этого, на фоне сообщений о росте количества заражений и ужесточения ограничений организаторы форума «Россия – страна возможностей» отказались от его проведения 25-27-ое июня. Мероприятие перенесли на неопределённый срок.

Предполагается, что введённые сегодня ограничения продлятся как минимум до двадцатого числа.