Наряды ДПС выставлены на въезде в Ивановскую область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве. Полицейские на костромском, ярославском и московском направлении проверяют круглосуточно у приезжающих справки о вакцинации. Власти региона при этом напоминают, что требование о двухнедельном карантине не действует для тех, кто получил обе дозы вакцины от коронавируса, или если у них есть справка об отрицательном тесте, или же документ о наличии антител.

За минувшие сутки в Москве было зарегистрировано максимальное с конца прошлого года количество заразившихся коронавирусом – порядка 7 700 человек.