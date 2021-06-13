Во Франции уходит в отставку начальник Генерального штаба страны. Генерал Франсуа Лекуантр сказал в эфире телеканала LCI, что покинет свой пост после 14 июля, когда республика отметит День взятия Бастилии. AFP отмечает, что о своем решении военачальник объявил после того, как президент Эмманюэль Макрон распорядился сократить военное присутствие страны в Западной Африке. Предшественник Лекуантра ушел в отставку в июле 2017 года в знак несогласия с сокращением военного бюджета.
2021-06-13T14:32:39+03:00
2021-06-13T14:32:39+03:00
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14:32, 13 июня 2021
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