Многотысячная демонстрация против возможного помилования каталонских политиков началась в Мадриде. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Педро Санчеса. Сам глава правительства, как передает агентство ТАСС, говорил, что решение будет принято с учетом интересов всех жителей страны. Верховный суд Испании два года назад приговорил бывших руководителей автономии по делу об организации референдума о независимости к срокам до 13 лет тюрьмы.