Многотысячная демонстрация против возможного помилования каталонских политиков началась в Мадриде. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Педро Санчеса. Сам глава правительства, как передает агентство ТАСС, говорил, что решение будет принято с учетом интересов всех жителей страны. Верховный суд Испании два года назад приговорил бывших руководителей автономии по делу об организации референдума о независимости к срокам до 13 лет тюрьмы.
2021-06-13T14:32:02+03:00
2021-06-13T14:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 13 июня 2021
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