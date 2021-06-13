Состояние главы Кисловодска стабилизировалось после операции, говорят местные власти. В то же время оно еще остается тяжелым, передает агентство ТАСС. Александр Курбатов получил травму головы при падении с электросамоката. Это случилось накануне. В реанимацию больницы мэра доставили без сознания. На помощь местным специалистам прибыла бригада госпиталя Бурденко, рассказали в администрации Ставропольского края.
2021-06-13T14:31:38+03:00
2021-06-13T14:31:38+03:00
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14:31, 13 июня 2021
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