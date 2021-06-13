Ученые из Лондонского Королевского колледжа говорят, что у коронавируса меняются главные симптомы. Это связывают с его мутацией. Вместо лихорадки, постоянного кашля, потеря вкуса и обоняния, основными признаками становятся головная боль, насморк и боль в горле, пишет газета The Mirror. Из-за этого теперь вирус становится все больше похож на обычную простуду. Ранее американские ученые выдвигали предположение, что потеря обоняния, вкуса и головные боли надо следует относить к неврологическим симптомам, которые многократно повышают риск смерти пациента.
2021-06-13T14:31:06+03:00
2021-06-13T14:31:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2854174-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:31, 13 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
8 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)