Ученые из Лондонского Королевского колледжа говорят, что у коронавируса меняются главные симптомы. Это связывают с его мутацией. Вместо лихорадки, постоянного кашля, потеря вкуса и обоняния, основными признаками становятся головная боль, насморк и боль в горле, пишет газета The Mirror. Из-за этого теперь вирус становится все больше похож на обычную простуду. Ранее американские ученые выдвигали предположение, что потеря обоняния, вкуса и головные боли надо следует относить к неврологическим симптомам, которые многократно повышают риск смерти пациента.