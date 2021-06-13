Страны Группы Семи выделят бедным государствам более 2 млрд доз вакцин против коронавируса. Их будут распределять по каналам международного механизма Covax, передает агентство Reuters. Основное финансирование обеспечат ведущие западные индустриальные страны, и, в особенности, Евросоюз. В это число входят почти полмиллиарда доз, которые обещали предоставить США, и еще 100 млн. от Великобритании.
2021-06-13T14:30:46+03:00
2021-06-13T14:30:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 13 июня 2021
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