Страны Группы Семи выделят бедным государствам более 2 млрд доз вакцин против коронавируса. Их будут распределять по каналам международного механизма Covax, передает агентство Reuters. Основное финансирование обеспечат ведущие западные индустриальные страны, и, в особенности, Евросоюз. В это число входят почти полмиллиарда доз, которые обещали предоставить США, и еще 100 млн. от Великобритании.