Форум «Россия — страна возможностей» отложен до улучшения ситуации с коронавирусом в Москве. Мероприятие планировали с 25 по 27 июня. Организаторы форума говорят, что решение принято в том числе по распоряжению столичного руководства. Сегодня мэрия объявила, что отменяется общегородской выпускной. А в школах торжества рекомендовано проводить на свежем воздухе. Кроме того, как передает агентство ТАСС, концертному залу Music Media Dome грозит штраф до 1 млн рублей либо закрытие на 90 дней за нарушения антикоронавирусных мер на одном из недавних мероприятий.