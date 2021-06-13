Форум «Россия — страна возможностей» отложен до улучшения ситуации с коронавирусом в Москве. Мероприятие планировали с 25 по 27 июня. Организаторы форума говорят, что решение принято в том числе по распоряжению столичного руководства. Сегодня мэрия объявила, что отменяется общегородской выпускной. А в школах торжества рекомендовано проводить на свежем воздухе. Кроме того, как передает агентство ТАСС, концертному залу Music Media Dome грозит штраф до 1 млн рублей либо закрытие на 90 дней за нарушения антикоронавирусных мер на одном из недавних мероприятий.
2021-06-13T14:30:14+03:00
2021-06-13T14:30:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 13 июня 2021
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