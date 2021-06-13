Число погибших при взрыве на рынке в центральной части Китая выросло до 12 человек, около 140 пострадали.

Полностью разрушенное здание продовольственного рынка, в домах неподалёку от него выбиты стёкла, в воздухе облака пыли. Медики переносят раненых в машины скорой помощи. Такие фотографии и видео появились в соцсетях. Взрыв прогремел на территории рынка в китайском городе Шиянь провинции Хубэй в половине седьмого утра по местному времени. Утечка газа могла привести к печальным последствиям. Впрочем, это пока предварительная версия. Очевидцы рассказали, что покупателей, несмотря на ранний час, на рынке было много. Люди также завтракали в закусочных неподалёку. Есть погибшие, много пострадавших. Центральное телевидение Китая сообщает, что около 40-ка человек – это около трети от всего числа раненых в тяжёлом состоянии. Спасатели и сотрудники других экстренных служб ищут людей под завалами. В городе заработали станции переливания крови. Сдавать её жителей призывают медики и власти. Агентство Франс-Пресс отмечает, что промышленные аварии — обычное явление в Китае из-за недостаточного соблюдения мер безопасности и коррупции среди должностных лиц, которые за это отвечают.

К месту ЧП выехал губернатор провинции Хубэй.