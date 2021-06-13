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Эксклюзив Эха 14:04, 13 июня 2021

В Израиле сегодня может официально смениться правительство

В Израиле сегодня может официально смениться правительство. Депутаты парламента страны должны утвердить новый кабинет министров. При этом в новой коалиции не представлены партия действующего премьера Биньямина Нетаньяху.
Израильский политолог Алекс Векслер сказал «Эху», что найдутся те, кто будет недоволен, но сам считает, что сменяемость власти нужна.

Векслер отметил, что в новом правительстве представлено много партий разных направлений, которые, возможно, смогут вывести Израиль из простоя. В случае утверждения нового премьера в стране закончится 12-летний период правления Нетаньяху.


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