Заседание по избранию меры пресечения журналисту Самусик и акционисту Крисевичу должно начаться в Таганском суде

Заседание по избранию меры пресечения журналисту Вероники Самусик и акционисту Павлу Крисевичу должно начаться в Таганском суде Москвы. Обоих задержали в пятницу на Красной площади. Крисевич попытался провести художественную акцию, Самусик, как говорят в направившем ее интернет-издании Sota, освещала происходящее. Сообщалось, однако, что она, как и Крисевич, проходит по делу о хулиганстве. Председатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Игорь Ясин сказал «Эху», что они требуют освобождения своей коллеги.

Адвокат Самусик Сергей Тельнов также отмечал, что по состоянию здоровья Веронике нельзя находиться под стражей.