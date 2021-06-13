Полицейские из Дагестана и Чечни 10 июня вломились в кризисную квартиру в Махачкале в поисках чеченской девушки Халимат Тарамовой. Девушка ранее сбежала из дома после побоев и угроз из-за ее сексуальной ориентации.

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал провокаторами тех, кто сообщил о похищении Тарамовой.

Дудаев отметил, что отец Тарамовой обратился в полицию в рамках закона, и никаких неправомерных действий со стороны полицейских и родственников не было.