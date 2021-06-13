Миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос продал билет на совместный полет в космос за $28 млн. Имя покупателя не сообщается, он полетит вместе с Безосом и его братом Марком. В компании Blue Origin, которая организует экспедицию, рассказали, что всего в аукционе участвовали более 7,5 тысяч человек из полутора сотен стран. Безос планирует совершить суборбитальный полет на многоразовом космическом корабле New Shepard 20 июля. Время полета составит около 10 минут.