Сторонники кандидата в президенты Перу от правых выступают против предварительных итогов голосования. После второго тура кандидат от левой партии «Свободное Перу» Педро Кастильо с минимальным отрывом опередил свою соперницу Кейко Фухимори. Как пишет перуанская пресса, тысячи демонстрантов вышли на улицы Лимы. Сама Фухимори требует отменить около 200 тыс. голосов. Избранный президент должен вступить в должность в конце июля. Ранее перуанская пресса писала о возможных связях Кастильо с леворадикальной группировкой «Сендеро Луминосо».