В Индии за минувшие сутки был зафиксирован наименьший прирост случаев коронавируса с начала апреля. Заболели менее 81 тысячи человек. Скончались, по данным министерства здравоохранения Индии, более 3300. Еще недавно, в четверг, за сутки от коронавируса скончались более 6100 индийцев. Сейчас, по предварительным данным, Индия занимает второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом, и третье по количеству смертей.
2021-06-13T13:31:39+03:00
2021-06-13T13:31:39+03:00
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13:31, 13 июня 2021
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