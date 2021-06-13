В Индии за минувшие сутки был зафиксирован наименьший прирост случаев коронавируса с начала апреля. Заболели менее 81 тысячи человек. Скончались, по данным министерства здравоохранения Индии, более 3300. Еще недавно, в четверг, за сутки от коронавируса скончались более 6100 индийцев. Сейчас, по предварительным данным, Индия занимает второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом, и третье по количеству смертей.