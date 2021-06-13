Власти Московской области разыграют квартиру среди привившихся от коронавируса. Губернатор Андрей Воробьев объявил, что укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой, сказали в администрации газете РБК. Главный приз — трехкомнатная квартира в Серпухове. Чуть ранее мэр Москвы объявил, что в столице среди привившихся в первый раз с завтрашнего дня будут каждую неделю разыгрывать по пять автомобилей.