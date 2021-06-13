Власти Московской области разыграют квартиру среди привившихся от коронавируса. Губернатор Андрей Воробьев объявил, что укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой, сказали в администрации газете РБК. Главный приз — трехкомнатная квартира в Серпухове. Чуть ранее мэр Москвы объявил, что в столице среди привившихся в первый раз с завтрашнего дня будут каждую неделю разыгрывать по пять автомобилей.
2021-06-13T13:31:26+03:00
2021-06-13T13:31:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 13 июня 2021
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