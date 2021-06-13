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13:31, 13 июня 2021

Власти Московской области разыграют квартиру среди привившихся от коронавируса

Власти Московской области разыграют квартиру среди привившихся от коронавируса. Губернатор Андрей Воробьев объявил, что укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой, сказали в администрации газете РБК. Главный приз — трехкомнатная квартира в Серпухове. Чуть ранее мэр Москвы объявил, что в столице среди привившихся в первый раз с завтрашнего дня будут каждую неделю разыгрывать по пять автомобилей.


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