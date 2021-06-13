Власти Чечни утверждают, что пресекли попытку похищения жительницы республики Халимат Тарамовой. Министр по делам печати и информации Ахмед Дудаев настаивает, что девушку пытались украсть некие «провокаторы» в интересах «западных стран». Полиция же спасла её, сказал чиновник в эфире телеканала «Грозный». Дудаев подчеркнул, что никаких неправомерных действий со стороны силовиков и родственников в отношении девушки не было. На днях правозащитники рассказали о том, что квартиру в Махачкале, где укрывались жертв домашнего насилия, ворвались чеченские и дагестанские силовики, которые увезли в неизвестном направлении Тарамову. По их словам, 22-летней жительнице Чечни угрожает опасность из-за ее сексуальной ориентации.