Власти Чечни утверждают, что пресекли попытку похищения жительницы республики Халимат Тарамовой. Министр по делам печати и информации Ахмед Дудаев настаивает, что девушку пытались украсть некие «провокаторы» в интересах «западных стран». Полиция же спасла её, сказал чиновник в эфире телеканала «Грозный». Дудаев подчеркнул, что никаких неправомерных действий со стороны силовиков и родственников в отношении девушки не было. На днях правозащитники рассказали о том, что квартиру в Махачкале, где укрывались жертв домашнего насилия, ворвались чеченские и дагестанские силовики, которые увезли в неизвестном направлении Тарамову. По их словам, 22-летней жительнице Чечни угрожает опасность из-за ее сексуальной ориентации.
2021-06-13T13:30:46+03:00
2021-06-13T13:30:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2854150-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:30, 13 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
8 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)