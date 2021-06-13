Сборная России по футболу потерпела поражение в первом матче чемпионата Европы. Накануне в Санкт-Петербурге россияне проиграли бельгийцам со счетом 0:3. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов сказал в эфире телеканала «Матч-ТВ», что не стал высказывать претензии вратарю Антону Шунину и защитнику Андрею Семенову.

Черчесов заверил, что его подопечные сделают все, чтобы исправить ситуацию. Это же пообещал в эфире «Матч-ТВ» полузащитник сборной Дмитрий Баринов.

Баринов отметил, что российская команда привыкла к критике, и это только делает их сильнее. Между тем еще перед матчем россияне отказались продемонстрировать поддержку движения по борьбе с расизмом.

Игроки сборной Бельгии, которая стала первым соперником россиян, встали на одно колено в начале матча в Петербурге, чтобы поддержать движение Блэк Лайвз Мэттер. Трибуны стадиона «Газпром-Арена» встретили акцию бельгийцев криками свистом. Российская сборная осталась на ногах. Однако в ходе игры подопечные Станислава Черчесова растеряли симпатии болельщиков. После третьего мяча в ворота российской команды зрители начали массово уходить со стадиона. По сообщению портала «Бумага» публика, которая пришла смотреть футбол в фан-зону на Конюшенной площади, начала покидать площадку ещё раньше — уже после второго гола. Счёт первой игры сборной России составил 3-0 в пользу Бельгии.

В среду сборная России играет свой второй матч на первенстве с командой Финляндии.