Таганский суд Москвы должен избрать сегодня меру пресечения журналисту Нике Самусик и аукционисту Павлу Крисевичу. Прессу на слушания, которые должны начаться в ближайший час, не пускают.

Журналистам и слушателям на этот раз не разрешили даже встать у суда. Полицейские из второго оперативного полка потребовали от представителей прессы специальную аккредитацию на то, чтобы находиться во дворе.

В итоге коллеги Ники Самусик и несколько активистов вынуждены ждать неподалёку, за углом. Там же проходит и сбор поручительств за задержанных. Люди, которые пришли их поддержать, говорят, что за каждого из фигурантов дела подписалось примерно по двести человек.

Нику Самусик и Павла Крисевича задержали в минувшую пятницу. Это произошло после того, как акционер несколько раз выстрелил на Красной площади из охолощенного пистолета, в том числе в себя. Таким образом он выражал протест против ущемления свободы выражения мнения в России.

Адвокат Самусик Сергей Тельнов объяснил, что по состоянию здоровья его подзащитную нельзя держать под стражей.

Тельнов добавил, что следствие пока не сообщило о том, какую меру пресечения будут запрашивать.

В отношении Самусик и Крисевича завели уголовное дело о хулиганстве.