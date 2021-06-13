Столичные власти с целью стимулирования москвичей прививаться от коронавируса разыграют среди горожан автомобили. Мэр Сергей Собянин объявил об этом после того как в Москве число заражённых за сутки приблизилось к восьми тысячам человек.

Шанс выиграть машину получат москвичи, которые привьются впервые. Программа стимулирования вакцинации охватит людей старше 18-ти лет. Она начнёт действовать завтра и продлится почти месяц до 11 июля. Раз в неделю, как уточнил столичный градоначальник в своём блоге, власти разыграют пять автомобилей стоимостью около миллиона рублей. Каждую среду имена победителей назовут в эфире телеканала «Москва-24». Впрочем, по мнению Сергея Собянина, главный выигрыш для тех, кто привьется, собственное здоровье и душевное спокойствие, что неизмеримо ни с какой машиной. Он также сообщил, что пару дней назад прошёл ревакцинацию препаратом «Спутник», поскольку спустя год снизился уровень антител. Он отметил, что в первый раз привился ещё в мае прошлого года. Ранее мэр пояснял, что сделал инъекцию ещё на стадии испытания препарата Спутник. О необходимости серьёзно ускорить вакцинацию от коронавируса градоначальник говорил накануне.

Число заражённых в Москве сегодня выросло более чем на тысячу человек по сравнению со вчерашним днём — теперь их уже 7704 человека. Такого числа заболевших в столице не было с конца прошлого года. Отменён общегородской выпускной в Парке Культуры, ещё раньше власти потребовали с этого дня закрыть детские и спортивные площадки в парках, в ночное время прекратят работу кафе, бары, рестораны, клубы. Москвичам разрешили отдыхать до конца следующей недели. При этом все пункты вакцинци в городе будут работать. Снова звучат рекомендации перевести в удалённый режим около трети сотрудников.

С этого дня согласно распоряжению мэра Собянина также должна быть приостановлена работа зон питания в торговых центрах.

Социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин считает, что такое решение вряд ли простимулирует темпы вакцинации и избавит граждан от недоверия к вакцине.

Власти Москвы еще накануне объявили о возвращении некоторых ограничений на предстоящей неделе. Так, до следующего воскресенья в городе объявлены нерабочие дни. Ночью будут закрываться рестораны. С сегодняшнего дня в торговых центрах должны быть закрыты зоны питания.

Тем временем один из создателей вакцины «Спутник V», академик Александр Гинцбург накануне, после вручения государственных премий в Кремле, посетовал президенту, что власти не берут на вооружение в борьбе с инфекцией некоторые приемы из прошлого.

По предварительным оценкам, общее количество получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в России составляет примерно 12,5% населения, или чуть более 18 млн. человек. Президент Владимир Путин в начале мая говорил о 21,5 млн. вакцинированных.