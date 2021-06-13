Намерение властей Москвы разыгрывать автомобили для привившихся вряд ли увеличит темпы вакцинации – социолог

Намерение властей Москвы разыгрывать автомобили для привившихся от коронавируса вряд ли увеличит темпы вакцинации – социолог

Намерение властей Москвы разыгрывать автомобили для привившихся от коронавируса вряд ли увеличит темпы вакцинации. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» cоциолог, философ, профессор Шанинки Григорий Юдин.

С его точки зрения, «из-за сильной политизации всей истории с коронавирусом и с вакциной» люди не доверяют никому в этом вопросе. «Вот мы получили данные «Левада-Центра»* некоторое время назад, согласно которым 64% опрошенных считает, что коронавирус – это биологическое оружие. Это значит, что у людей очень большой страх и низкое доверие к кому угодно в этой ситуации. Надо с этим бороться, как-то успокаивать ситуацию, восстанавливать доверие и снимать лишнюю политизацию. Я удивился, если бы розыгрыш машин помог бы решить эту задачу», — заключил Г.Юдин.

*— власти РФ считают иностранным агентом